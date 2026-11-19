Si řešil obchod, Trump klimbal a baví internet
19. 11. 2026 15:40 Zahraniční
Zatímco čínský prezident Si Ťin-pching hovořil o obchodní spolupráci, Donald Trump seděl u stolu se zavřenýma očima a skloněnou hlavou. Krátký televizní záběr ze summitu APEC v čínském Šen-čenu se rychle rozšířil po internetu a vyvolal otázky, zda amerického prezidenta nezmohlo náročné cestování a nabitý program.
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