VIDEO: Silné deště zaplavily Newyorské metro Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Silné deště zaplavily Newyorské metro

V pondělí zasáhl New York silný déšť, který způsobil záplavy na severních předměstích města a v některých částech New Jersey. Voda pronikla i do podzemního metra, kde zaplavila několik vagónů a narušila vlakové spojení mezi Manhattanem a Bronxem.

video: Reuters