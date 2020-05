VIDEO: Most v Číně se ve větru vlnil jako rozbouřená hladina Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most v Číně se ve větru vlnil jako rozbouřená hladina

Čínské úřady 5. května musely uzavřít most v provincii Kuang-tung poté, co se začal třást kvůli neobvykle silnému poryvu větru. Most, po kterém se jezdí od roku 1997, se vlnil jako hladina moře několik hodin.

video: Reuters