Tato horská silnice v Rumunsku je snem řidičů

Zahraniční
Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se tu vine krajinou, kde má hlavní slovo příroda – a občas i medvědi.
video: iDNES.cz
