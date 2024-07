VIDEO: Šimpanz vrátil mobil, který mu spadl do výběhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šimpanz vrátil mobil, který mu spadl do výběhu

Šimpanz vrátil návštěvníkovi zoo telefon, který spadl do jeho výběhu. Záběry z incidentu byly natočeny v zoologické zahradě v čínském městě Rongchen. Turista omylem upustil svůj mobilní telefon do výběhu primátů a ten přistál poblíž šimpanze Dongdong. Ten si telefonu všiml a přistoupil k němu. Bez váhání jej zvedl a odnesl do koše, který se používal k vyzvedávání upuštěných věcí. Položil telefon do koše a pozoroval, jak jej lidé začali vytahovat nahoru.

video: Reuters