VIDEO: Simpsonovi předpovídají: Symfonici hráli hiphop

Simpsonovi předpovídají: Symfonici hráli hiphop

Seriál The Simpsons to předpověděl už před 28 lety a ve středu se to stalo realitou. Hip-hopové uskupení Cypress Hill spojilo síly a vystoupilo na jednom koncertě spolu s Londýnským symfonickým orchestrem.

video: The SImpsons, X/@newmandate