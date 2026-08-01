Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny
1. 8. 2026 14:56 Zahraniční
Singapurské úřady vydaly zákaz konání dalších koncertů britské skupiny Massive Attack, protože její členové při vystoupení v asijském státě rozvinuli palestinskou vlajku. Píší to dnes britská média a agentura Reuters. Singapurská policie potvrdila, že členy skupiny prošetřuje kvůli rozvinutí zahraniční vlajky a kroků, které by mohly podkopat harmonické soužití ve státě.
00:34
Výbuch nedaleko kavárny v Moskvě zabil tři lidi
Zahraniční1. 8. 2026 20:58
02:19
SESTŘIH: Slovácko - Artis Brno 1:1
Sport1. 8. 2026 20:26
02:35
SESTŘIH: Baník Ostrava - Slavia Praha 0:4
Sport1. 8. 2026 20:08
02:59
SESTŘIH: Slovan Liberec - Teplice 0:1
Sport1. 8. 2026 19:26
01:28
Centrem Brna prošel karnelovaný průvod Brasil festu
Domácí1. 8. 2026 19:12
00:42
Fanoušci Sparty veslují po vzoru Norů
Sport1. 8. 2026 19:00
01:27
Zemětřesení u Neapole vyžádalo tři desítky zraněných
Zahraniční1. 8. 2026 17:46
00:08
Hasiči dekontaminovali zasahující personál nemocnice
Domácí1. 8. 2026 16:18
00:43
Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny
Zahraniční1. 8. 2026 14:56
00:36
Stanice v Rajhradě u Brna už déle než čtvrt století pomáhá zvířatům v nouzi
Domácí1. 8. 2026 13:56
01:07
Igráček Krakonoš dorazil do Harrachova
Domácí1. 8. 2026 13:54
00:43
Karolína Gorylová uspěla na Miss Supranational
Společnost1. 8. 2026 12:26
00:49
U jezera Most duní největší DnB festival Let It Roll
Domácí1. 8. 2026 12:02
01:00
Policie a armáda vyprovází migranty ze španělské Ceuty
Zahraniční1. 8. 2026 11:52
01:01
Dvojice oloupila mladíka v autobuse. Policie hledá svědky
Krimi1. 8. 2026 11:32
01:27
Čeští hasiči pomáhají ve Francii. Vodu čerpají z jezírka Brada Pitta
Zahraniční1. 8. 2026 10:20
00:31
Stometrové fronty. Ikona Dolomit je pod tlakem
Zahraniční1. 8. 2026 10:14
00:43
Muž telefonoval, medvěda za sebou si nevšiml
Zahraniční1. 8. 2026 10:14
01:13