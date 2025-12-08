Škola pátrá po plyšovém medvídkovi, který spadl ze stratosféry

Zahraniční
Anglická škola ve Walhamptonu prosí veřejnost o pomoc s hledáním plyšového medvěda Bradforda, který byl vyslán do stratosféry pomocí meteorologického balónu a po odpojení ve výšce asi 27 kilometrů zmizel. Medvídek měl přistát v oblasti mezi Earley a Fawley, ale dosud se nenašel.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:13

Škola pátrá po plyšovém medvídkovi, který spadl ze stratosféry
Zahraniční
8. 12. 2025 19:16
01:34

Kozí pochod zamířil pražským Prokopským údolím
Domácí
8. 12. 2025 18:26
00:44

Boxerka Claressa Shieldsová chce v reality show vyzvat své hejtry do ringu
Zahraniční
8. 12. 2025 17:44
02:39

Turek na seznamu nechybí, řekl Havlíček po jednání koaliční rady
Domácí
8. 12. 2025 17:28
00:50

Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami
Zahraniční
8. 12. 2025 17:28
00:38

Dialýza v Ústí míří k rekordu
Domácí
8. 12. 2025 16:06
00:43

Silný déšť zasáhl egyptskou Hurghadu, úřady vyhlásily stav nouze
Zahraniční
8. 12. 2025 15:08
00:36

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážných focení
Společnost
8. 12. 2025 15:00
00:26

Nové nasvícení olomoucké katedrály sklízí kritiku i chválu
Domácí
8. 12. 2025 14:00
00:33

Carmen Electra ukázala nového partnera. Hvězdu Pobřežní hlídky okouzlil tatér
Lifestyle
8. 12. 2025 13:54
01:03

V Lužických horách se usadila vzácná kočka divoká
Domácí
8. 12. 2025 13:38
00:24

Drogy, samopal, pistole i mina. Celníci s policisty zasahovali na severu Plzeňska
Krimi
8. 12. 2025 13:30
01:01

Podporovatelé bourané Bedřišky protestují na zastupitelstvu
Domácí
8. 12. 2025 13:04
01:01

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali už za tmy
Domácí
8. 12. 2025 12:50
02:42

Turek poslal vzkaz z nemocnice. Ozvalo se mu staré zranění páteře
Domácí
8. 12. 2025 12:50
00:37

Babička pravidelně posiluje, ve 101 letech je v kondici
Lifestyle
8. 12. 2025 12:38
04:06

Uvažovali bychom o trestu za vraždu, ale nemůžeme, řekl odvolací soud o trýznivé smrti pašované migrantky
Krimi
8. 12. 2025 12:26
01:02

Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí protestují
Zahraniční
8. 12. 2025 11:56
02:26

Filip Turek je hospitalizovaný kvůli vyhřezlé plotýnce, potvrdil Šťastný
Domácí
8. 12. 2025 11:56
02:02

Rozzářená vánoční vesnička
Domácí
8. 12. 2025 11:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.