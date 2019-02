VIDEO: V roce 2015 odcestovaly školačky do Sýrie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V roce 2015 odcestovaly školačky do Sýrie

Britka Shamima Begumová přijela v roce 2015 se svými dvěma přítelkyněmi do Sýrie, aby se připojila k Islámskému státu (IS). Je potřetí těhotná - a nyní v devátém měsíci se chce vrátit do Británie. Řekla to v rozhovoru s listem The Times. Begumová žila v Sýrii s bojovníkem IS, obě její děti zemřely.

video: Reuters