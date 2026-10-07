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Školy ve Francii obnovují výuku, protesty přesto pokračují. Zadržených je přes 6 tisíc

Zahraniční
Studenti znovu protestovali v Paříži i dalších francouzských městech a požadovali lepší podmínky ve vzdělávání.
video: Reuters
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