Školy ve Francii obnovují výuku, protesty přesto pokračují. Zadržených je přes 6 tisíc
7. 10. 2026 17:56 Zahraniční
Studenti znovu protestovali v Paříži i dalších francouzských městech a požadovali lepší podmínky ve vzdělávání.
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Školy ve Francii obnovují výuku, protesty přesto pokračují. Zadržených je přes 6 tisíc
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