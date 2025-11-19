Stádo sobů zastavilo provoz u skotského Aviemore
19. 11. 2025 19:54 Zahraniční
Nedaleko skotského Aviemore na chvíli zastavilo dopravu volně žijící stádo cairngormských sobů, které se rozhodlo přejít silnici vlastním tempem. Řidiči tak museli počkat, zatímco zvířata pomalu mířila ze silnice zpět na zasněžené pláně. V oblasti panuje zimní počasí a varování před kluzkými cestami, tentokrát ale provoz zdrželi spíš sobi než led.
01:01
Stádo sobů zastavilo provoz u skotského Aviemore
Zahraniční19. 11. 2025 19:54
01:05
Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí
Zahraniční19. 11. 2025 19:52
01:38
ČEZ v Brně zprovoznil největší střešní fotovoltaickou elektrárnu na jižní Moravě
Domácí19. 11. 2025 19:38
00:20
Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Putoval z Přerovska
Domácí19. 11. 2025 18:30
01:24
Benátky mají novou atrakci, divokého delfína Mimma
Zahraniční19. 11. 2025 17:42
02:05
Ať předloží vlastní rozpočet, jako jsme to udělali my před čtyřmi lety
Domácí19. 11. 2025 17:34
00:26
Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci
Domácí19. 11. 2025 17:00
02:45
Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy
Domácí19. 11. 2025 16:38
01:10
V Jižní Koreji ztroskotal trajekt s 267 cestujícími
Zahraniční19. 11. 2025 16:18
01:03
Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina
Zahraniční19. 11. 2025 16:18
00:58
Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans
Společnost19. 11. 2025 15:52
01:08
Astronaut Svoboda testoval experimenty pro ISS
Domácí19. 11. 2025 15:22
01:01
Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony korun
Krimi19. 11. 2025 15:00
00:50
Řidič přejel rodině psa, jako omluvu poslal pelech
Zahraniční19. 11. 2025 14:18
01:14
Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena
Společnost19. 11. 2025 14:16
00:55
Výlov Moře Vysočiny. Rybáři vytahají 22 tun ryb
Domácí19. 11. 2025 13:46
01:41
Policie varuje před zdařilým podvodem. Falešná reportáž je dílem AI
Domácí19. 11. 2025 13:42
04:07
Nejde o rozpočet, ale o fiktivní dokument, řekla Schillerová
Domácí19. 11. 2025 13:42
05:22
Hřib představil recept na zlepšení dopravy v Praze
Domácí19. 11. 2025 13:40
00:43