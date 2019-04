VIDEO: Slepec spadl do kolejiště, při záchraně šlo o vteřiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slepec spadl 13. dubna do kolejiště na stanici Medical Center v americkém městě Bethesda. Šlo o vteřiny, souprava měla přijet do stanice každou chvíli. Muži naštěstí přiběhli na pomoc ostatní cestující. A k tragédii tak nakonec nedošlo. Slepého muže pak zachránáři převezli s lehkými zraněními do nemocnice.

video: kameraone.com