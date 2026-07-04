Robotičtí sloni míří do indických chrámů
4. 7. 2026 12:54 Zahraniční
Robotičtí sloni v životní velikosti v zahradní dílně Prasantha Prakašana umí pleskat ušima, máchat ocasem a stříkat vodu z chobotu. To je ale v podstatě všechno, co mají společného se svými skutečnými protějšky, kteří jsou po celé Indii uctíváni jako ztělesnění božství.
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