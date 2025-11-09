Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných, devět těžce
9. 11. 2025 22:18 Zahraniční | Zprávy z dráhy
U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se v neděli večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Kvůli tomu se v pondělí na mimořádné schůzi sejde slovenská vláda, uvedl slovenský premiér Robert Fico. Na místě podle slovenských médií jsou desítky zraněných, nejméně devět z nich těžce. U srážky zasahují desítky záchranářů a podle médií tam míří ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.
00:36
Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných, devět těžce
Zahraniční9. 11. 2025 22:18
01:01
Babylon v ohrožení. Klimatické změny devastují starověké památky v Iráku
Zahraniční9. 11. 2025 21:04
00:39
Olšovský s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej
Domácí9. 11. 2025 20:36
01:14
Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem
Zahraniční9. 11. 2025 16:06
01:27
Slavnostní večer otevřel Horáckou arénu
Domácí9. 11. 2025 14:52
00:33
Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
Zahraniční9. 11. 2025 13:04
00:43
Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže
Zahraniční9. 11. 2025 11:12
01:01
Mladá generace je furt unavená, míní Roman Zach
Společnost9. 11. 2025 10:22
28:59
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě
Rozstřel9. 11. 2025 10:20
00:58
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
Zahraniční9. 11. 2025 9:50
06:37
Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu
Domácí9. 11. 2025 9:04
00:31
Hajná vyrábí zdravé sirupy
Domácí9. 11. 2025 8:44
00:49
Na litoměřickém koupališti odkryli sto let starou reklamu
Domácí9. 11. 2025 8:40
01:13
Restaurátoři obnovují horní část portálu hřbitova v Hořicích
Domácí9. 11. 2025 7:38
02:40
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína za 2 a půl minuty
Technika9. 11. 2025 0:06
20:57
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína
Technika9. 11. 2025 0:06
00:26
Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
Zahraniční8. 11. 2025 20:54
Následující videa
01:01
Babylon v ohrožení. Klimatické změny devastují starověké památky v Iráku
01:14
Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem
00:33
Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
00:43