Fico žádá dohodu o ruském plynu. Sankce je ochotný blokovat i za cenu obří krize

Slovensko chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU, uvedl slovenský premiér Robert Fico. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku protiruských sankcí.

video: HN televízia