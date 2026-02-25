Ve slovenském Komárnu se zřítil kus střechy úřadu, jeden člověk zemřel
25. 2. 2026 14:04 Zahraniční
Jeden člověk zemřel a dva další lidé utrpěli zranění při dnešním zřícení přístřešku budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska. Oběti byly návštěvníky centra. Uvedl to ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Případ policie vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení.
