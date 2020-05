VIDEO: Slováci už můžou na zahrádky. Podívejte se na jejich harmonogram Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slováci už můžou na zahrádky. Podívejte se na jejich harmonogram

Na Slovensku se ve středu otevřely už i větší prodejny a další služby. Vláda totiž naproti původním plánům zrychlila v uvolňování koronavirových opatření. Omezení se zmírňují také v Rakousku, ovšem kromě těch na hranicích. Kontroly tam budou nově probíhat až do konce května. Do Ruska se ve čtvrtek vrátí zdravotničtí experti vyslaní do Itálie.

video: HNonline.sk