VIDEO: Jsi špinavec, křičel předseda slovenského parlamentu na poslance Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsi špinavec, křičel předseda slovenského parlamentu na poslance

„Slovensko by se nemělo bát půjčit si několik miliard,“ prohlásil předseda slovenské Národní rady Andrej Danko. Na to s vtipem zareagoval poslanec Igor Matovič, který mu přinesl jednosměrnou letenku do Řecka. Danko se ale nesmál, jeho reakci uvidíte na videu.

video: HNonline.sk