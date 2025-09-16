Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění
16. 9. 2025
Lidé na Slovensku v úterý protestovali proti návrhu nového konsolidačního balíčku vlády premiéra Roberta Fica, který zatíží zejména zaměstnance a živnostníky. Demonstrace do Bratislavy, kde se podle organizátorů sešlo na 18 tisíc lidí, a do další více než desítky měst po celé zemi svolalo nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS).
