Slovenský šesťák ve škole vytáhl airsoftovou pistoli, zranil dva spolužáky

Zahraniční
Žák šesté třídy základní školy ve slovenském Novém Mestě nad Váhom ve středu vzduchovou pistolí zranil dva spolužáky, rozsah jejich zranění není vážný. Informoval o tom slovenský ministr školství Tomáš Drucker, který incident označil za nepřijatelný. Policie oznámila, že žádné další nebezpečí nehrozí.
video: FB/Ministerstvo školstva SR
