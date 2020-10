VIDEO: Slovensko postupně na 3 týdny zakáže vycházení. V nejhorších okresech úplně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slovensko postupně na 3 týdny zakáže vycházení. V nejhorších okresech úplně

Slovensko od soboty do 1. listopadu výrazně omezí volný pohyb lidí. V nejvíce zasažených okresech bude možné vyjít ven pouze s negativním testem na koronavirus. Ve zbytku Slovenska bude platit omezení pohybu s výjimkou cest do práce, na nákup nebo do lékárny. Máme poslední šanci před úplným lockdownem, řekl premiér Igor Matovič. Zákaz chystá rozšířit na tři týdny.

video: HNonline.sk