Dva Slováci vztyčili vlajku na obřím komíně v Itálii, riskovali životy kvůli videu
15. 9. 2026 8:24 Zahraniční
Dvojice slovenských influencerů vyvolala pozdvižení a kritiku v malém městě na severu Itálie poté, co vylezli na 250 metrů vysoký komín tamní bývalé elektrárny. Napsala to tento týden místní média. Ze svého počinu zveřejnili fotografie a video. Podle místních však zbytečně riskovali.
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