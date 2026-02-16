Smrtelná nehoda české tramvaje vyvolala v Sarajevu protesty
16. 2. 2026 13:06 Zahraniční
Lidé v Sarajevu již několik dní po sobě demonstrují v reakci na tramvajové neštěstí v bosenské metropoli z minulého týdne, při němž přišel o život mladý muž a další lidé byli zraněni. V souvislosti s protesty rezignoval regionální premiér.
02:42
Vláda schválila podmínky dlouhodobého pobytu uprchlíků před válkou z Ukrajiny
Domácí16. 2. 2026 14:48
00:45
Britský turista v Hongkongu zdemoloval odletovou halu
Zahraniční16. 2. 2026 14:40
02:41
Falešný Turek končí s hranatostí: Běhá mi Chlad po zádech, řekl v Novém Městě
Domácí16. 2. 2026 14:10
01:18
Vstupujeme do zlaté éry, řekl Rubio Orbánovi o vztazích USA a Maďarska
Zahraniční16. 2. 2026 14:00
00:27
Mimozemšťané jsou, ale já je neviděl, řekl Obama. Promluvil o Oblasti 51
Zahraniční16. 2. 2026 13:32
00:09
Smrt studenta na na vojenském výcviku projednává soud ve Vyškově
Krimi16. 2. 2026 13:22
01:01
Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho
Krimi16. 2. 2026 13:18
00:40
Kreml odmítá, že Navalného zabili jedem z žab. Rubio má zprávy za znepokojivé
Zahraniční16. 2. 2026 13:12
00:57
Smrtelná nehoda české tramvaje vyvolala v Sarajevu protesty
Zahraniční16. 2. 2026 13:06
00:59
Pod historickým komínem vyrůstá moderní centrum
Domácí16. 2. 2026 12:34
00:22
Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona
Společnost16. 2. 2026 12:02
01:25
Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání
Zahraniční16. 2. 2026 11:32
01:24
ČD obnovují spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek
Domácí16. 2. 2026 11:12
37:37
INDUSTRIAL: Lukáš Taneček - celý záznam
Domácí16. 2. 2026 11:00
00:30
Dopadení kradeného vozu Audi Q5
Krimi16. 2. 2026 10:56
00:51
Jakub Vágner je dvojnásobným otcem
Společnost16. 2. 2026 10:54
00:51
Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce
Krimi16. 2. 2026 10:52
00:24
Tachov nastavil nová pravidla pro parkování v centru
Domácí16. 2. 2026 10:34
Následující videa
01:25
Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání
01:07
Kim Čong-un otevřel bytovou čtvrť pro rodiny padlých vojáků
00:31
Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění
00:30