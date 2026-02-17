Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Zahraniční
Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr. V 80. letech se dvakrát neúspěšně ucházel o post amerického prezidenta.
