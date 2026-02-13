Obří propad silnice v Šanghaji. Na vině je stavba metra

Zahraniční
Na staveništi stanice metra v čínské Šanghaji došlo ke kolapsu části konstrukce během prací na tunelu. Podle úřadů se incident obešel bez zranění či obětí. Okolní budovy a infrastrukturu nyní monitorují odborníci a situace je podle oficiálního vyjádření pod kontrolou.
video: Reuters
