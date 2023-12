VIDEO: Snažila jsem se čelit nenávisti a zároveň zachovat svobodu projevu, říká prezidentka Harvardu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéfky tří prestižních amerických univerzit čelí kritice poté, co při slyšení v Kongresu daly najevo, že výzvy ke genocidě Židů by nebyly automaticky proti pravidlům jejich institucí. Ve svých odpovědích uvedly, že by při posuzování takovýchto výroků záleželo na kontextu. Proti jejich slovům se vymezují akademici, podnikatelé i politici.

video: Reuters