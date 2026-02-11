Porušujete zákon o 64 miliard, vytýká vládě opozice. Vyčítá jí i škrty u obrany
11. 2. 2026 13:44 Zahraniční
Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schvalují poslanci. V prvním čtení posuzují jen příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“ vytkl vládě šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Alena Schillerová rozjíždí rozpočtové rodeo. Porušuje zákon,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka. Opozice vyčítá vládě také škrt výdajů na obranu ve výši 21 miliard korun.
