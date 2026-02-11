Porušujete zákon o 64 miliard, vytýká vládě opozice. Vyčítá jí i škrty u obrany

Zahraniční
Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schvalují poslanci. V prvním čtení posuzují jen příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“ vytkl vládě šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Alena Schillerová rozjíždí rozpočtové rodeo. Porušuje zákon,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka. Opozice vyčítá vládě také škrt výdajů na obranu ve výši 21 miliard korun.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:43

Argentinci chtěli překonat rekord ve vznášení se na hladině
Zahraniční
11. 2. 2026 15:18
00:46

Polsko se zatím nepřipojí k Trumpově Radě míru. Má o ní pochybnosti
Zahraniční
11. 2. 2026 15:16
03:11

Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem, míní odvolací soud. Střelci přidal čtyři roky
Krimi
11. 2. 2026 15:14
02:43

Pokémon Pokopia - trailer
Lifestyle
11. 2. 2026 15:00
26:44

Epsteinovy spisy otřásají elitami. Co odhalily a koho mohou potopit?
Domácí
11. 2. 2026 15:00
00:49

Opilý řidič přistál po smyku s autem ve vinohradu
Krimi
11. 2. 2026 14:04
00:51

Olympijská rekordmanka Leerdamová je hvězdou sítí
Sport
11. 2. 2026 13:56
01:41

Porušujete zákon o 64 miliard, vytýká vládě opozice. Vyčítá jí i škrty u obrany
Zahraniční
11. 2. 2026 13:44
00:35

Studenti opouštějí školu po střelbě v kanadské Britské Kolumbii
Zahraniční
11. 2. 2026 13:36
00:23

Zuboženého papírového psa někdo přivázal za město
Krimi
11. 2. 2026 13:24
00:32

Pavlovi přijeli na olympijský festival do Budějovic
Domácí
11. 2. 2026 13:22
01:39

Hasiči představili těžký nákladní dron za milion korun
Domácí
11. 2. 2026 13:16
00:37

Hvězdný tým Kanady způsobil pozdvižení v milánském metru
Sport
11. 2. 2026 12:38
00:43

Kadyrov zveřejnil záběry se synem. Vyvrací tím zprávy o jeho úmrtí
Zahraniční
11. 2. 2026 12:34
00:32

Dvojici soudí za utýrání novorozené holčičky
Krimi
11. 2. 2026 12:26
01:32

Schillerová hájí rozpočet a schodek 310 miliard, podle opozice porušuje zákon
Domácí
11. 2. 2026 11:48
01:18

Expremiér Fiala nebude kandidovat do Senátu ani na post prezidenta
Domácí
11. 2. 2026 11:22
01:42

Do jihomoravských masopustů proniká moderna
Domácí
11. 2. 2026 10:52
00:49

Významná ruská rafinerie hoří, dopadly tam ukrajinské drony
Zahraniční
11. 2. 2026 10:32
00:47

Ruský útok na Charkov si vyžádal 4 mrtvé, včetně tří dětí
Zahraniční
11. 2. 2026 10:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.