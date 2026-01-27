Sněžný levhart potrhal ženu, chtěla si ho vyfotit

V severozápadní Číně napadl vzácný sněžný levhart ženu, která se k němu pokusila přiblížit, aby si ho vyfotila. K útoku došlo ve městě Koktokay v čínské oblasti Sin-ťiang, když se žena vracela do hotelu z lyžování. Podle státní televizní stanice CCTV cestou spatřila sněžného leoparda – jedno z nejvzácnějších zvířat, které lze v přírodě vidět – vystoupila z vozidla a pokusila se k němu přiblížit, což zvíře vyprovokovalo k útoku. Video, které koluje na sociálních sítích, ukazuje turistku ležící nehybně na zasněžené zemi, zatímco leopard sedí vedle ní. Ženě, která si po napadení držela zakrvácený obličej pod lyžařskou helmou pomohli do bezpečí další svědci události.
video: X/@TripInChina
