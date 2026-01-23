Kamčatka čelí sněhové paralýze, Moskva vysílá pomoc
23. 1. 2026 13:00 Zahraniční
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé otevřeně kritizují místní úřady. Z regionu proto sílí výzvy směrem k Moskvě, aby zasáhla a poskytla urgentní podporu.
00:52
00:34