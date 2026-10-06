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U Soči hoří tanker. Plameny se během chvíle rozšířily po lodi

Zahraniční
Tanker poblíž ruského Soči zachvátil požár. Záběry zachycují, jak se plameny krátce po vypuknutí incidentu rychle šíří po celé lodi.
video: X/@surajit_ghosh2
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