V srpnu 2018 v černomořském letovisku Soči na jihu Ruska přišel o život sedmiletý chlapec, který se před očima babičky propadl do kanálu. Dotyčná ulice byla zalita vodou po prudkém lijáku, a tak nástrahu nebylo vidět. Když chlapec najednou zmizel, nikdo v první chvíli nechápal, co se stalo. Jen babička začala křičet, že "Vnuk spadl do kanálu!". Chlapce mezitím proud odnesl a jeho tělo záchranáři našli až po několika hodinách.

video: Youtube/Ivan Demidchenko