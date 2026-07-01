Efektní erupce. Vulkán pod jezerem se probudil
1. 7. 2026 10:22 Zahraniční
Filipínská sopka Taal v pondělí odpoledne vybuchla při freatomagmatické erupci, která vynesla sloup popela a páry do výšky zhruba 1 200 metrů. Erupce trvala přibližně čtyři a půl minuty a proběhla ve třech výrazných fázích.
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