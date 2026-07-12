Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe
12. 7. 2026 16:48 Zahraniční
Aukční síň Sotheby’s bude v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura rexe nalezenou před několika lety ve Spojených státech. Vyvolávací cena je 19 milionů dolarů (asi 400 milionů Kč), nedá se však vyloučit, že se podaří pokořit aukční rekord pro dinosaury. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí ale také soukromých sběratelů.
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Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe
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