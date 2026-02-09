Mediální magnát v Hongkongu dostal dvacet let vězení
9. 2. 2026 9:12 Zahraniční
Soud v Hongkongu udělil bývalému mediálnímu magnátovi Jimmymu Laiovi za porušení zákona o národní bezpečnosti 20 let vězení. Prodemokratický aktivista se údajně dopustil spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů. Lai veškerá obvinění odmítá a může se odvolat.
00:49