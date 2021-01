VIDEO: V říjnu 2019 nalezli těla Vietnamců v kamionu. Teď za to padly tresty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října 2019 v kontejneru s tahačem zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Londýnský soud uložil tresty od 13 do 27 let vězení čtyřem mužům.

video: Reuters