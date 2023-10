VIDEO: Proces řídí soudce Demokratů, řekl rozčílený Trump novinářům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žaloba kvůli podvodu, která by mohla bývalého prezidenta Donalda Trumpa stát kontrolu nad některými z jeho nejcennějších nemovitostí, se v pondělí dostala k soudu. Právníci státu New York slíbili, že ho poženou k odpovědnosti, zatímco on odsoudil případ jako politicky motivovaný „podvod“.

video: AP