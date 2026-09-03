Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky
3. 9. 2026 7:34 Zahraniční
Maltská soudní porota ve středu zprostila viny vlivného podnikatele Yorgena Fenecha, který podle obžaloby před devíti lety zaplatil za vraždu novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové. Porota rozhodla o nevině v obou bodech obžaloby, a to o podílu na vraždě i zločinném spiknutí.
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Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky
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