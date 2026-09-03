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Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky

Zahraniční
Maltská soudní porota ve středu zprostila viny vlivného podnikatele Yorgena Fenecha, který podle obžaloby před devíti lety zaplatil za vraždu novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové. Porota rozhodla o nevině v obou bodech obžaloby, a to o podílu na vraždě i zločinném spiknutí.
video: Reuters
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