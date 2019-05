VIDEO: Před soudem se protestovalo na podporu zakladatele WikiLeaks Juliana Assange Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před soudem se protestovalo na podporu zakladatele WikiLeaks Juliana Assange

Soudní líčení konající se v londýnském Westminsteru bude žádost o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do USA projednávat „mnoho měsíců“. V úvodu stání to ve čtvrtek řekl soudce Michael Snow. Assange se ho neúčastní, ve videopřenosu z vězení, kde si odpykává trest za porušení podmínek kauce, pouze vzkázal, že se extradici do Spojených států nepodvolí.

video: Reuters