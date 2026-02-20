Nejvyšší soud USA zablokoval plošná cla. Hluboké zklamání a ostuda, míní Trump

Zahraniční
Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.
video: AP
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:53

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné či
Krimi
20. 2. 2026 20:34
01:24

Nejvyšší soud USA zablokoval plošná cla. Hluboké zklamání a ostuda, míní Trump
Zahraniční
20. 2. 2026 20:20
00:42

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Alijeva
Zahraniční
20. 2. 2026 18:42
00:53

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Vonnová zvládá bolest těžko
Sport
20. 2. 2026 18:02
01:44

Muzeum Čtyřlístku se rozrostlo o nové místnosti
Domácí
20. 2. 2026 17:36
00:31

Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu
Zahraniční
20. 2. 2026 17:26
00:29

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku
Domácí
20. 2. 2026 17:24
00:19

Prodal sošku agentovi, přišel o vše. Soud znovu rozhodl v kauze slonoviny
Krimi
20. 2. 2026 16:42
01:10

Polsko v případě hrozby může zaminovat hranici do 48 hodin, řekl Tusk
Zahraniční
20. 2. 2026 15:38
00:37

Sexy máma pobouřila Británii. Carlu Bellucci sledují statisíce lidí
Lifestyle
20. 2. 2026 15:04
00:41

Unikátní most z roku 1931 slouží pěším i cyklistům
Domácí
20. 2. 2026 14:18
01:34

Pokémon FireRed a LeafGreen - trailer
Lifestyle
20. 2. 2026 13:38
01:13

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu
Krimi
20. 2. 2026 13:34
00:38

Tyra Banksová se věnuje modelingu i ve svých 52 letech
Společnost
20. 2. 2026 13:18
00:59

Opuštěný malý makak s plyšákem je hitem internetu
Zahraniční
20. 2. 2026 12:56
03:20

Proměny v Národním: Adaptace antických mýtů od režisérského dua Skutr
Společnost
20. 2. 2026 12:52
04:39

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně
Domácí
20. 2. 2026 12:30
00:29

V třinecké porodnici natočili vtipné olympijské video
Domácí
20. 2. 2026 11:38
01:09

Panika na ruském kole, děti prchaly před rojem včel
Zahraniční
20. 2. 2026 11:26
02:40

Kupka chce řešit Babišův střet zájmů, je ohrožením pro dotace, tvrdí
Domácí
20. 2. 2026 11:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.