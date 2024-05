VIDEO: Soudce mi brání ve vedení kampaně, obořil se na něj Trump Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Někdejší americký prezident Donald Trump schválil platbu za mlčení, kterou předal jeho tehdejší právník Michael Cohen pornoherečce Stephanii Cliffordové. Trump se obával dopadu, který by mohlo mít zveřejnění jeho údajného sexuálního poměru na jeho prezidentskou kampaň. Cohen to v pondělí řekl u soudu na Manhattanu, kde vystoupil jako klíčový svědek v procesu s Trumpem usilujícím o návrat do Bílého domu.

video: Reuters