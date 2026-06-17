Soukromé letadlo se zřítilo a vzplálo. Svědci se snažili zachránit posádku
17. 6. 2026 10:18 Zahraniční
Na palubě soukromého letounu Cessna Citation Latitude bylo šest lidí, když stroj havaroval a po dopadu začal hořet. Svědci nehody okamžitě přispěchali na pomoc a pokoušeli se rozbít okno kokpitu, aby dostali uvězněné osoby ven. Okolnosti tragédie vyšetřují úřady.
00:57
Celníci a kriminálka rozbila hazardní mafii, peníze utrácela i v Chorvatsku
Krimi17. 6. 2026 12:58
02:02
Mezinárodní gang prodával osobní údaje, odhalila policie. Zasahovala i v Česku
Zahraniční17. 6. 2026 12:26
00:26
Muž lákal děti do auta na popcorn. Policie po něm pátrá
Krimi17. 6. 2026 12:22
01:16
Ewa Farna dojala fanoušky. Před koncertem jim darovala poslední vstupenky
Společnost17. 6. 2026 12:04
43:32
Mexiko fotbalem žije celé, v USA musíte za taxikáři. Vyzpovídali jsme reportéry na MS
Sport17. 6. 2026 12:00
03:33
Vláda je pro posílení sankcí vůči Rusku, řekl Havlíček. Senát jednal o mandátu Babiše
Domácí17. 6. 2026 11:52
00:52
Křišťálová dokonalost. V Moseru vyrábějí ceny pro hvězdy filmového plátna
Domácí17. 6. 2026 11:28
01:05
Drony, tanky i obrana proti raketám. Paříž hostí největší zbrojařský veletrh v Evropě
Zahraniční17. 6. 2026 11:06
01:02
Rusové čekají na benzin až tři hodiny. Krize nabývá znepokojivých rozměrů
Zahraniční17. 6. 2026 11:02
01:09
Zubař zneužíval fotky dětských pacientů
Krimi17. 6. 2026 10:42
00:27
Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali na lidském preparátu
Domácí17. 6. 2026 10:30
00:27
Soukromé letadlo se zřítilo a vzplálo. Svědci se snažili zachránit posádku
Zahraniční17. 6. 2026 10:18
01:07
Hrabě Blücher z Afriky přivezl na raduňský zámek unikátní sbírku
Domácí17. 6. 2026 10:02
00:27
Soud řeší vraždu bezdomovce, zohavené tělo nemělo hlavu
Domácí17. 6. 2026 9:16
00:26
United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA
Zahraniční17. 6. 2026 9:16
01:18
Slavné krásky s odhalenými zády na červeném koberci
Společnost17. 6. 2026 8:34
01:17
Okcitánie: Malebný kraj trubadúrů na Jihu Francie
Zahraniční17. 6. 2026 8:30
00:46
Lídři G7 se vyfotili s partnery. Na summitu řešili i posílení podpory Ukrajiny
Zahraniční17. 6. 2026 8:22
01:46
Kyjov chrlí desítky milionů šroubů ročně nejen pro železnici
Domácí17. 6. 2026 5:20
04:27