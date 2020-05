VIDEO: SpaceX dnes poprvé letí s lidskou posádkou k ISS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SpaceX dnes poprvé letí s lidskou posádkou k ISS

Do kosmu odstartuje raketa soukromé společnosti SpaceX, která na své palubě ponese dva astronauty. Posledních devět let američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. NASA se tak zbaví závislosti na Rusku. Samotná vesmírná agentura SpaceX Elona Muska dosud do vesmíru neposlala jediného člověka. Tento let se tedy zapíše do historie.

video: Reuters