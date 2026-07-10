Ve španělské Andalusii vypukl lesní požár. Mrtvé našli i v autech
10. 7. 2026 8:06 Zahraniční
Lesní požár, který ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské Andalusii, si podle záchranářů vyžádal nejméně 12 obětí, některé byly nalezeny ve vozidlech, a bilance už převýšila loňský celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku.
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