Oběti srážky vlaků jsou ze 27 zemí, ve Španělsku zemřel i jeden Čech
30. 10. 2026 12:46 Zahraniční
Záchranáři v troskách vlakových souprav v provincii Toledo pokračovali v pátrání po obětech nehody. Počet mrtvých stoupl na 69, mezi oběťmi jsou lidé až 27 národností. Premiér Pedro Sánchez oznámil, že úřady vyšetří příčiny katastrofy a navrhnou opatření, která mají zabránit podobným tragédiím.
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