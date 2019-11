VIDEO: Španělé vylovili narkoponorku. Do Evropy vezla tři tuny kokainu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Španělé vylovili narkoponorku. Do Evropy vezla tři tuny kokainu

Ponorka převážející drogy z Kolumbie a zadržená v neděli policií u severozápadního pobřeží Španělska měla na palubě přes tři tuny kokainu, který by se na černém trhu prodal za více než 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy Kč). Informovaly o tom místní úřady poté, co se jim podařilo ponorku dostat do přístavu.

video: Reuters