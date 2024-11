VIDEO: Španělské město zachránila přehrada z dob Římanů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Španělské město zachránila přehrada z dob Římanů

Španělské město zachránila před velkou vodou historická římská přehrada Almonacid de la Cuba. Jde to nejvyšší přehradu ze všech dochovaných římských přehrad na světě, je vysoká 34 metrů. Stáří určili historici na dva tisíce let. Díky antickému inženýrství, které pomohlo nasměrovat přetékající vodu z přehrady, byla povodeň odkloněna po straně kopce, daleko od města. Španělský tisk poukazuje na to, že obyvatelé tak byli ochráněni před záplavami a ve městě nedošlo k žádným škodám ani zraněním.

video: X / @Vistandcompany