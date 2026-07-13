Španělsko sužují ničivé požáry. Vyžádaly si už lidské životy
13. 7. 2026 12:20 Zahraniční
Rozsáhlé lesní požáry zasáhly několik oblastí Španělska, kde hasiči s podporou letecké techniky bojují s rychle se šířícími plameny. Kvůli vysokým teplotám, silnému větru a suchu musely úřady na některých místech nařídit evakuace a vyzvat obyvatele i turisty ke zvýšené opatrnosti.
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