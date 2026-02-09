Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory

Zahraniční
Španělští strojvedoucí zahájili v pondělí třídenní stávku na protest proti špatným bezpečnostním podmínkám, které v lednu vedly ke dvěma smrtelným nehodám v Andalusii a Katalánsku.
video: Reuters
