Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory
9. 2. 2026 15:48 Zahraniční
Španělští strojvedoucí zahájili v pondělí třídenní stávku na protest proti špatným bezpečnostním podmínkám, které v lednu vedly ke dvěma smrtelným nehodám v Andalusii a Katalánsku.
00:41
