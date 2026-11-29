Španělé volí. Poprvé od konce diktatury může být ve vládě krajní pravice
29. 11. 2026 18:28 Zahraniční
Ve Španělsku v neděli začaly předčasné volby, které oznámil levicový premiér Pedro Sánchez po rostoucí kritice své vlády zejména kvůli bytové a migrační krizi. Podle průzkumů má větší šance vyhrát opoziční pravicová Lidová strana (PP), jejíž lídr Alberto Núňez Feijóo ale bude pro případné sestavení vlády potřebovat podporu krajně pravicové strany Vox. Volební místnosti se uzavírají ve 20 hodin.
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Španělé volí. Poprvé od konce diktatury může být ve vládě krajní pravice
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