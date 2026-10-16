Tady žil Peter Parker. Spider-man má v New Yorku svou ulici
16. 10. 2026 11:16 Zahraniční
Klidná ulice ve Forest Hills v newyorském Queensu nově nese jméno komiksového hrdiny Spider-mana. V této čtvrti se na adrese Ingram 20 nacházel podle tvůrců dům, kde měl bydlet Peter Parker se svou tetou.
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